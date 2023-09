PARENTS PRO DATING Salle du foyer rural Château-Gontier Catégories d’Évènement: Château-Gontier

Mayenne PARENTS PRO DATING Salle du foyer rural Château-Gontier, 17 octobre 2023, Château-Gontier. PARENTS PRO DATING Mardi 17 octobre, 18h00 Salle du foyer rural Entrée libre Dans le cadre de Culture Commune, le Réseau des Acteurs Jeunesse de la Mayenne, organisent un speed dating rassemblant parents et professionnels de la jeunesse. Considérant les parents comme relais privilégiés de l’information jeunesse auprès de leur enfant, adolescent, ou jeune adulte, cet événement vise à les informer des ressources en matière d’accompagnement jeunesse sur leur territoire (orientation, insertion, engagement, loisirs, santé, numérique, mobilité, habitat, etc.). Salle du foyer rural avenue de la Division Leclerc Chateau Gontier Château-Gontier 53200 Mayenne Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-17T18:00:00+02:00 – 2023-10-17T20:00:00+02:00

2023-10-17T18:00:00+02:00 – 2023-10-17T20:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Château-Gontier, Mayenne Autres Lieu Salle du foyer rural Adresse avenue de la Division Leclerc Chateau Gontier Ville Château-Gontier Departement Mayenne Lieu Ville Salle du foyer rural Château-Gontier latitude longitude 47.833222;-0.714987

Salle du foyer rural Château-Gontier Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateau-gontier/