Pot au Feu Dansant à CHARRON Salle du Foyer Rural Charron, 19 novembre 2023, Charron.

Charron,Creuse

Le Club de la Pampeluze propose

POT AU FEU DANSANT

Dimanche 19 novembre à 12h à la salle du Foyer Rural

Inscriptions AVANT le 12 NOVEMBRE !!!

05 55 67 01 75

05 55 67 16 02

05 55 67 08 17

06 73 03 71 72

18€ (boissons comprises) Ouvert à tous!.

2023-11-19 fin : 2023-11-19 . EUR.

Salle du Foyer Rural

Charron 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Club de la Pampeluze offers

POT AU FEU DANCE

Sunday November 19 at 12pm in the Foyer Rural hall

Registration BEFORE NOVEMBER 12!

05 55 67 01 75

05 55 67 16 02

05 55 67 08 17

06 73 03 71 72

18? including drinks Open to all!

El Club de la Pampeluze ofrece

BAILE POT AU FEU

Domingo 19 de noviembre a las 12.00 horas en la sala Foyer Rural

¡¡¡Inscripción ANTES DEL 12 DE NOVIEMBRE !!!

05 55 67 01 75

05 55 67 16 02

05 55 67 08 17

06 73 03 71 72

18 (bebidas incluidas) ¡Abierto a todos!

Der Club de la Pampeluze schlägt vor

POT AU FEU MIT TANZ

Sonntag, den 19. November um 12 Uhr im Saal des Foyer Rural

Anmeldung VOR dem 12. NOVEMBER!!!

05 55 67 01 75

05 55 67 16 02

05 55 67 08 17

06 73 03 71 72

18? (inkl. Getränke) Offen für alle!

