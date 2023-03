Bal d’Ook Salle du Foyer Rural, Betz (60)

Bal d’Ook Salle du Foyer Rural, Betz (60), 6 mai 2023, . Bal d’Ook Samedi 6 mai, 20h30 Salle du Foyer Rural, Betz (60) prix libre 1er bal folk organisé par l’association Ookpik-Union en partenariat avec le Foyer rural de Betz et en compagnie de la Virevolte. Le duo Zikadanse ( Viviane à l’accordéon diatonique et Bruno à la guitare) sera accompagné par le duo Harfang pour animer la soirée. L’entrée est à prix libre, un chapeau sera disposé à l’entrée de la salle pour ceux et celles qui voudraient apporter leur soutien aux deux associations organisatrices de la soirée. Il y aura une buvette et une vente de galettes salées et de crêpes sucrées pour ceux qui auraient un petit creux. source : événement Bal d’Ook publié sur AgendaTrad Salle du Foyer Rural, Betz (60) 8, Rue du Valois Salle du Foyer Rural, 60620 Betz, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/41789 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

