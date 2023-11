Loto à Bégadan Salle du Foyer rural Bégadan, 5 novembre 2023, Bégadan.

Bégadan,Gironde

L’A.C.C.A. de Bégadan organise son loto dans la salle du foyer rural.

Venez nombreux vous amuser et tenter de gagner les lots mis en jeu (uniquement des lots alimentaires)..

2023-11-05 fin : 2023-11-05 . .

Salle du Foyer rural

Bégadan 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The A.C.C.A. de Bégadan organizes its bingo in the foyer rural.

Come and have fun and try to win the prizes on offer (only food prizes).

La A.C.C.A. de Bégadan organiza su bingo en el vestíbulo rural.

Ven a divertirte e intenta ganar los premios que se ofrecen (sólo premios de comida).

Die A.C.C.A. de Bégadan organisiert ihr Lotto im Saal des Landhauses.

Kommen Sie zahlreich, um sich zu amüsieren und zu versuchen, die Preise zu gewinnen (nur Lebensmittel).

Mise à jour le 2023-10-30 par OT Médoc-Vignoble