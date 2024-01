L’émoi des Mots : Compagnie du contrevent Salle du Foyer Orist, samedi 9 mars 2024.

Orist Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 15:30:00

fin : 2024-03-09

Un livre, une chaise et ils sont deux. Deux passionnés de lecture. La lecture, c’est une affaire personnelle, et pourtant… s’il y a une chose qui les rapproche, c’est bien le livre, ce troisième personnage. Omniprésent, il les entraînera dans un dialogue des corps, à la fois acrobatique, poétique et comique. Car au final, c’est bien d’une amitié dont il est question; une amitié rendue possible par la lecture et son partage.

EUR.

Salle du Foyer

Orist 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine latelierdumot@posteo.net



Mise à jour le 2024-01-12 par OT Pays d’Orthe et Arrigans