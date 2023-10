Spectacle jeune public » Chouette » Salle du Foyer Le pouliguen, 28 octobre 2023, Le pouliguen.

Spectacle jeune public » Chouette » Samedi 28 octobre, 10h00 Salle du Foyer Public

Par la compagnie « Ecoutez Voir » et Florence Arnoult

Pour toute la famille, enfants dès 18 mois.

Gratuit

Sur réservations : 02 40 62 31 38 – bibliotheque@mairie-lepouliguen.fr

Salle du Foyer 1 rue Paul Lesage 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-28T10:00:00+02:00 – 2023-10-28T20:00:00+02:00

