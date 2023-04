Rencontre dînatoire Salle du foyer, 27 avril 2023, Le pouliguen.

Rencontre dînatoire Jeudi 27 avril, 19h00 Salle du foyer Inscription: 15

Christophe Soil, Capitaine au long cours et pilote de Seine nous présente le métier de pilote maritime. Après avoir terminé l’Ecole Nationale de la Marine Marchande à Nantes et Marseille, Christophe Soil navigue en tant qu’Officier et second Capitaine à bord de portes containeurs, de ferries et de paquebots de croisière comme le Mermoz, Club Med2 et le Paul Gauguin en Polynésie. Il est depuis 2001 Pilote maritime de Seine.

Inscription et règlement avant le 20 avril

Buffet froid

Entrées – salade – charcuterie – fromage – dessert – boissons

Règlement :

– par chèque à envoyer par courrier à AQDV Cabuud Frédéric 47, rue Louis Loday 44510 Le Pouliguen (en précisant votre nom et le nombre de personnes participant au buffet)

ou

– en utilisant le service de paiement en ligne sécurisé « HelloAsso » : Rencontre dinatoire avec Christophe Soil (quaidesvoiles.fr)

