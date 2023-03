CONFÉRENCE « LA GÉNÉALOGIE » Salle du Foyer des Vignes La Turballe Catégories d’Évènement: La Turballe

Loire-Atlantique

CONFÉRENCE « LA GÉNÉALOGIE » Salle du Foyer des Vignes, 4 mai 2023, La Turballe . CONFÉRENCE « LA GÉNÉALOGIE » 17 rue Edmont Michelet Salle du Foyer des Vignes La Turballe Loire-Atlantique Salle du Foyer des Vignes 17 rue Edmont Michelet

2023-05-04 – 2023-05-04

Salle du Foyer des Vignes 17 rue Edmont Michelet

La Turballe

Loire-Atlantique . Histoire des femmes en images par Séverine Neveu des archives départementales. Salle du Foyer des Vignes 17 rue Edmont Michelet La Turballe

dernière mise à jour : 2023-03-16 par

Détails Catégories d’Évènement: La Turballe, Loire-Atlantique Autres Lieu La Turballe Adresse La Turballe Loire-Atlantique Salle du Foyer des Vignes 17 rue Edmont Michelet Ville La Turballe Departement Loire-Atlantique Tarif Lieu Ville Salle du Foyer des Vignes 17 rue Edmont Michelet La Turballe

La Turballe La Turballe Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la turballe /

CONFÉRENCE « LA GÉNÉALOGIE » Salle du Foyer des Vignes 2023-05-04 was last modified: by CONFÉRENCE « LA GÉNÉALOGIE » Salle du Foyer des Vignes La Turballe 4 mai 2023 17 rue Edmont Michelet Salle du Foyer des Vignes La Turballe Loire-Atlantique Loire-Atlantique Salle du Foyer des Vignes La turballe

La Turballe Loire-Atlantique