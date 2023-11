Cet évènement est passé Mini stage-initiation aux danses de Flandres à Tournefeuille Salle du Foyer des ainés, Tournefeuille (31) Mini stage-initiation aux danses de Flandres à Tournefeuille Salle du Foyer des ainés, Tournefeuille (31), 14 novembre 2023, . Mini stage-initiation aux danses de Flandres à Tournefeuille Mardi 14 novembre, 20h30 Salle du Foyer des ainés, Tournefeuille (31) 5 € pour les non-adhérents Le Club de Danses d’Occitanie et d’Ailleurs de Tournefeuille organise une soirée d’initiation aux danses des Flandres Il est prévu, en fonction du temps disponible, de découvrir les danses suivantes : Piternelle, Ch’Flayet, La Bravade, Schommelvals, l’Ostendaise, Zommer Morgen qui sont de vielles danses collectées et éventuellement quelques autres. Vous pourrez vous faire une idée de la forme de ces danses en visitant notre site où un certain nombre d’entre elles sont présentées : cliquez ici Notre formatrice sera Colette Dehurtevent, immigrée en provenance d’Arras, où elle a longtemps pratiqué les danses traditionnelles de Flandres L’entrée est libre pour les membres du club ayant souscrit cette option (35 € l’année) et à 5 € pour les autres (aucune obligation d’être adhérent au club) Renseignements: 05 61 85 97 32 ou 06 88 94 07 96 Accés par bus Tisséo ligne L3 (Arènes-Plaisance) arrêt LES CHÊNES (300 m de marche à pied) Retour: bus L3 vers ARÈNES toutes les 1/2 heures Visitez notre site : https://danses-occitanes-tournefeuille.fr/ ou rejoignez-nous sur Facebook source : événement Mini stage-initiation aux danses de Flandres à Tournefeuille publié sur AgendaTrad Salle du Foyer des ainés, Tournefeuille (31) Maison des associations

