Cet évènement est passé Atelier-mini stage de bourrées 3 temps à Tournefeuille Salle du Foyer des ainés, Tournefeuille (31) Atelier-mini stage de bourrées 3 temps à Tournefeuille Salle du Foyer des ainés, Tournefeuille (31), 24 octobre 2023, . Atelier-mini stage de bourrées 3 temps à Tournefeuille Mardi 24 octobre, 20h30 Salle du Foyer des ainés, Tournefeuille (31) 5 € pour les non-adhérents Le club de danses d’ Occitanie et d’Ailleurs organise un atelier de bourrées 3 temps animé par Françoise FARENC bien connue dans le milieu occitan pour ses connaissances sur la danse et les musiques traditionnelles. Programme en fonction du temps disponible: Crozada.

Montagnarde

Bourree Planhiera

autres bourrées. Renseignements: 06 88 94 07 96 ou 06 20 60 84 35 Accés par bus Tisséo ligne L3 (Arènes-Plaisance) arrêt LES CHÊNES (300 m de marche à pied) Retour: bus L3 vers ARÈNES toutes les 1/2 heures source : événement Atelier-mini stage de bourrées 3 temps à Tournefeuille publié sur AgendaTrad Salle du Foyer des ainés, Tournefeuille (31) Maison des associations

Salle du Foyer des ainés, 31170 Tournefeuille, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/45922 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-24T20:30:00+02:00 – 2023-10-24T23:00:00+02:00

2023-10-24T20:30:00+02:00 – 2023-10-24T23:00:00+02:00 nivernais atelier Détails Autres Lieu Salle du Foyer des ainés, Tournefeuille (31) Adresse Maison des associations Salle du Foyer des ainés, 31170 Tournefeuille, France Age max 110 Lieu Ville Salle du Foyer des ainés, Tournefeuille (31) latitude longitude 43.582325;1.346812

Salle du Foyer des ainés, Tournefeuille (31) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//