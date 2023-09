Reprise des ateliers le 26 sept-danses occitanes, danses de bal Salle du Foyer des ainés, Tournefeuille (31) Reprise des ateliers le 26 sept-danses occitanes, danses de bal Salle du Foyer des ainés, Tournefeuille (31), 26 septembre 2023, . Reprise des ateliers le 26 sept-danses occitanes, danses de bal Mardi 26 septembre, 20h30 Salle du Foyer des ainés, Tournefeuille (31) 5 € pour les non-adhérents Reprise des ateliers du Cub de danses d’Occitanie et d’Ailleurs de Tournefeuille Danses occitanes, danses de bal avec Céline Bouillaud comme formatirice. La première partie de la soirée est consacrée aux débutants avec le but de leur permettre de rapidement savoir danser les danses les plus populaires des bals trad. Notre activité continue sans grand changements par rapport à la saison dernière, avec 4 sections et un atelier mensuel pour chacune d’elles d’une durée de 2h où 2h30 le mardi entre 20h30 et 22h30 ou 23h: danses occitanes,

danses du Levant (Baléares, pays valencian,..)

sardanes,

danses d’ailleurs (Italie, Grèce, Balkans, Irlande, Israël..) Les cours se déroulent au foyer des Ainés, derrière la mairie de Tournefueille. Une description complète de nos activités est disponible ici, et le calendrier de nos activités ici source : événement Reprise des ateliers le 26 sept-danses occitanes, danses de bal publié sur AgendaTrad Salle du Foyer des ainés, Tournefeuille (31) Maison des associations

Salle du Foyer des ainés, 31170 Tournefeuille, France

2023-09-26T20:30:00+02:00 – 2023-09-26T23:00:00+02:00

Salle du Foyer des ainés, Tournefeuille (31) Adresse Maison des associations Salle du Foyer des ainés, 31170 Tournefeuille, France

