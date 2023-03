Soirée initiation aux danses d’Israël, des Balkans et de Grèce Salle du Foyer des ainés, Tournefeuille (31)

Soirée initiation aux danses d’Israël, des Balkans et de Grèce Salle du Foyer des ainés, Tournefeuille (31), 14 mars 2023, . Soirée initiation aux danses d’Israël, des Balkans et de Grèce Mardi 14 mars, 20h30 Salle du Foyer des ainés, Tournefeuille (31) Salle du Foyer des ainés, Tournefeuille (31) Maison des associations Salle du Foyer des ainés, 31170 Tournefeuille, France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-14T20:30:00+01:00 – 2023-03-14T23:00:00+01:00

2023-03-14T20:30:00+01:00 – 2023-03-14T23:00:00+01:00 nivernais atelier

Détails Autres Lieu Salle du Foyer des ainés, Tournefeuille (31) Adresse Maison des associations Salle du Foyer des ainés, 31170 Tournefeuille, France Age max 110 Lieu Ville Salle du Foyer des ainés, Tournefeuille (31)

Salle du Foyer des ainés, Tournefeuille (31) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//