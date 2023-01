Bal à Tournefeuille avec Garonnette et le Big Band de Vielles Salle du Foyer des ainés, Tournefeuille (31)

Bal à Tournefeuille avec Garonnette et le Big Band de Vielles Salle du Foyer des ainés, Tournefeuille (31), 3 février 2023, . Bal à Tournefeuille avec Garonnette et le Big Band de Vielles Vendredi 3 février, 21h00 Salle du Foyer des ainés, Tournefeuille (31) avec Big Band des Vielles et Garonnette Salle du Foyer des ainés, Tournefeuille (31) Maison des associations Salle du Foyer des ainés, 31170 Tournefeuille, France [{“link”: “https://agendatrad.org/e/40873”}, {“link”: “https://agendatrad.org/”}] Bal trad occitan avec Garonnette et le Big Band des Vielles En s’appuyant sur la musique traditionnelle à danser, le groupe Garonette a composé un répertoire de danse où se côtoient des instruments aussi variés que la vielle à roue, l’accordéon diatonique, la flûte traversière, la clarinette, le violon, l’harmonica, et la guitare… le Big Band des Vielles est composé de nombreux viellistes de tous niveaux rassemblés autour d’un répertoire de musique traditionnelle occitane : danses collectives ou par couple. Belle salle avec parquet située à droite derrière la Mairie de Tournefeuille 06 88 94 07 96 05 61 85 97 32 Accés par bus Tisséo ligne L3 (Arènes-Plaisance) arrêt LES CHÊNES (300 m de marche à pied) Retour: bus L3 vers ARÈNES toutes les 1/2 heures jusqu’à 1:20 source : événement Bal à Tournefeuille avec Garonnette et le Big Band de Vielles publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-03T21:00:00+01:00

2023-02-04T00:30:00+01:00

Détails Autres Lieu Salle du Foyer des ainés, Tournefeuille (31) Adresse Maison des associations Salle du Foyer des ainés, 31170 Tournefeuille, France Age maximum 110 lieuville Salle du Foyer des ainés, Tournefeuille (31)

Salle du Foyer des ainés, Tournefeuille (31) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//