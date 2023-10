Spectacle enfants Salle du Foyer Clécy, 14 octobre 2023, Clécy.

Clécy,Calvados

L’association ESPACE PARENTS en SUISSE NORMANDE a le plaisir de vous inviter à un SPECTACLE « jeune public » gratuit, intitulé « LA PUCE, LE CHAMEAU ET LES AUTRES »

une coproduction des Cie Comme sur des Roulettes et Cie Léa

LE SAMEDI 14 OCTOBRE 2023

à la salle du Foyer,

8 rue André Hardy à CLECY

Deux représentations sont proposées :

– à 11h

– à 15h30

Un atelier parents enfants animé par les deux artistes sera également proposé de 16h30 à 17h30

ATTENTION :

Réservation recommandée par mail : espaceparents14@gmail.com

Pour tout renseignement : 06.74.86.67.75.

2023-10-14 11:00:00 fin : 2023-10-14 17:30:00. .

Salle du Foyer

Clécy 14570 Calvados Normandie



The association ESPACE PARENTS en SUISSE NORMANDE is pleased to invite you to a free « young audience » SHOW entitled « LA PUCE, LE CHAMEAU ET LES AUTRES » (THE PUCE, THE CASTLE AND THE OTHERS)

a co-production of Cie Comme sur des Roulettes and Cie Léa

ON SATURDAY, OCTOBER 14, 2023

at the Salle du Foyer,

8 rue André Hardy, CLECY

Two performances are proposed:

– at 11am

– at 3:30pm

A parent-child workshop led by the two artists will also be offered from 4:30 to 5:30 p.m

ATTENTION:

Reservations recommended by e-mail: espaceparents14@gmail.com

For further information: 06.74.86.67.75

La asociación ESPACE PARENTS en SUISSE NORMANDE tiene el placer de invitarle a un ESPECTÁCULO gratuito para « público joven » titulado « LA PUCE, LE CHAMEAU ET LES AUTRES »

una coproducción de Cie Comme sur des Roulettes y Cie Léa

EL SÁBADO 14 DE OCTUBRE DE 2023

en la Salle du Foyer

8 rue André Hardy en CLECY

Se proponen dos representaciones:

– a las 11h

– a las 15h30

También se ofrecerá un taller para padres e hijos dirigido por los dos artistas, de 16.30 a 17.30 horas

ATENCIÓN

Se recomienda reservar por correo electrónico: espaceparents14@gmail.com

Para más información: 06.74.86.67.75

Der Verein ESPACE PARENTS en SUISSE NORMANDE freut sich, Sie zu einem kostenlosen SPECTACLE « junges Publikum » mit dem Titel « LA PUCE, LE CHAMEAU ET LES AUTRES » einzuladen

eine Koproduktion der Cie Comme sur des Roulettes und Cie Léa

AM SAMSTAG, DEN 14. OKTOBER 2023

im Saal des Foyers,

8 rue André Hardy in CLECY

Es werden zwei Aufführungen angeboten:

– um 11 Uhr

– um 15.30 Uhr

Von 16.30 bis 17.30 Uhr wird außerdem ein von den beiden Künstlern geleiteter Eltern-Kind-Workshop angeboten

ACHTUNG!

Reservierung per E-Mail empfohlen: espaceparents14@gmail.com

Für weitere Informationen: 06.74.86.67.75

