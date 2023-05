Repas de chasse Soudat Salle du four, 11 juin 2023, Soudat.

Soudat,Dordogne

Menu:

Kir

Terrine de truite à l’aneth

Assiette de charcuterie

Sanglier à la broche et sa garniture

Salade-fromage

Dessert

Café

Vin compris

Inscription avant le 5 juin au 06.13.47.82.07 / 06.08.87.54.46 ou 06.73.85.15.86.

2023-06-11 à ; fin : 2023-06-11 . EUR.

Salle du four

Soudat 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Menu:

Kir

Trout terrine with dill

Plate of cold cuts

Boar on the spit and its garnish

Salad and cheese

Dessert

Coffee

Wine included

Registration before June 5 at 06.13.47.82.07 / 06.08.87.54.46 or 06.73.85.15.86

Menú:

Kir

Terrina de trucha al eneldo

Plato de embutidos

Jabalí al espetón y su guarnición

Ensalada y queso

Postre

Café

Vino incluido

Inscripciones antes del 5 de junio al 06.13.47.82.07 / 06.08.87.54.46 o 06.73.85.15.86

Menü:

Kir

Forellenterrine mit Dill

Teller mit Wurstwaren

Wildschwein am Spieß mit Beilage

Käse-Salat

Dessert

Kaffee

Wein inbegriffen

Anmeldung vor dem 5. Juni unter 06.13.47.82.07 / 06.08.87.54.46 oder 06.73.85.15.86

Mise à jour le 2023-05-22 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin