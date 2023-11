Téléthon: marche salle du foot Riotord, 9 décembre 2023, Riotord.

Riotord,Haute-Loire

Marche rdv à 14h salle du foot. Inscription dès 13h45. Départ groupé et unique à 14h- durée environ 2h. 5€. Une boisson chaude offerte à l’arrivée. Tous les bénéfices seront reversés au profit du téléthon..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . .

salle du foot

Riotord 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Walk, meeting at 2pm in the soccer hall. Registration from 13h45. Single group start at 2pm – duration approx. 2h. 5? Hot drink on arrival. All profits will be donated to the Telethon.

Caminata, reunión a las 14.00 horas en el pabellón de fútbol. Inscripción a partir de las 13.45 h. Salida en grupo a las 14.00 h. Duración aproximada: 2 horas. 5 minutos. Bebida caliente a la llegada. Todos los beneficios se donarán al Teletón.

Wanderung Treffpunkt um 14 Uhr im Saal des Fußballs. Einschreibung ab 13:45 Uhr. Gemeinsamer und einziger Start um 14 Uhr – Dauer ca. 2 Stunden. 5? Ein warmes Getränk wird bei der Ankunft angeboten. Alle Einnahmen gehen an den Telethon.

Mise à jour le 2023-11-21 par Office de Tourisme du pays de Montfaucon