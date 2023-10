Téléthon:découverte de l’Autocross salle du foot Riotord, 4 novembre 2023, Riotord.

Riotord,Haute-Loire

4eme édition de l’Autocross au profit de l’AFM Téléthon

Au programme :

8h30 – 17h Autocross

Restauration sur place toute la journée.

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . .

salle du foot

Riotord 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



4th edition of the Autocross in aid of the AFM Telethon

Program:

8h30 ? 5pm Autocross

Catering on site all day

4ª edición del Autocross a beneficio del Telemaratón de la AFM

En el programa:

8h30 ? 17h Autocross

Catering in situ todo el día

4. Ausgabe des Autocross zugunsten des AFM Telethon

Auf dem Programm stehen :

8h30 ? 17 Uhr Autocross

Verpflegung vor Ort den ganzen Tag

Mise à jour le 2023-09-29 par Office de Tourisme du pays de Montfaucon