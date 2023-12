20ᵉ salon du Livre de Montgiscard salle du faubourg du sers Montgiscard, 21 janvier 2024, Montgiscard.

20ᵉ salon du Livre de Montgiscard Dimanche 21 janvier 2024, 10h00 salle du faubourg du sers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-21T10:00:00+01:00 – 2024-01-21T18:00:00+01:00

Fin : 2024-01-21T10:00:00+01:00 – 2024-01-21T18:00:00+01:00

20ᵉ salon du Livre de Montgiscard

En vingt ans, Livre d’Hiver qui n’a cessé d’innover et de répondre à l’attente de milliers de lecteurs, a désormais atteint une belle vitesse de croisière. Au cœur de l’hiver, il constitue ce moment fort de la vie culturelle régionale où un large public familial vient à la rencontre de ses auteurs. Il découvre là la richesse et la diversité d’une production littéraire qui s’adresse à tous, jeunes et adultes et où tous les genres sont représentés : romans, essais, poésie, art, photographie, bandes dessinées…

Pour fêter ce 20ᵉ anniversaire, 50 autrices et auteurs seront au rendez-vous dont de nombreux fidèles et familiers : Pascal Dessaint, Michèle Teysseyre Georges-Patrick Gleize, Manu Causse, Gilles Vincent, Christian Authier…. Nous aurons la joie d’accueillir de nouveaux venus Agathe Portail, Jeanne-Faivre d’Arcier, Maurice Lugassy…

salle du faubourg du sers faubourg du sers 31450 Montgiscard Montgiscard 31450 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.livredhiver.org/ »}]

littérature roman

Livre d’Hiver