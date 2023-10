Salon du Livre d’Hiver salle du Faubourg du Sers Montgiscard, 21 janvier 2024, Montgiscard.

Salon du Livre d’Hiver Dimanche 21 janvier 2024, 09h30 salle du Faubourg du Sers

Vingt ans déjà ! Vingt ans que le salon du livre de Montgiscard vous donne rendez-vous tous les deuxième ou troisième dimanches de janvier pour venir à la rencontre d’auteurs dans tous les genres de la littérature. Vingt ans que, petits et grands, vous répondez présents de plus en plus nombreux. Tout au long de ces années l’association du Livre d’Hiver a fait évoluer ce salon jusqu’à le rendre incontournable dans la région et très populaire auprès des auteurs qui ne tarissent pas d’éloges à son sujet.

Créé à l’initiative de Florence et Philippe Blomme, Montgiscardais alors à la tête de la librairie Ellipses à Toulouse et d’une poignée de passionnés de littérature, le salon a connu des changements : de libraire, de présidence de l’association, de municipalité mais a toujours été fidèle au même et unique but : promouvoir le livre sous toutes ses formes et la lecture. Après deux années de COVID et l’inflation de 2022, tout est devenu un peu plus compliqué, mais l’association tient bon et va faire en sorte que ce vingtième anniversaire soit à la hauteur de toutes les espérances.

Salon du livre d’Hiver site www.livredhiver.org

Contacts : Elsa ANDRE president.livredhiver@gmail.com

salle du Faubourg du Sers 8 route du Faubourg du Sers 31450 Montgiscard Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-21T09:30:00+01:00 – 2024-01-21T18:00:00+01:00

