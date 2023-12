Bounce Back salle du faubourg du Sers Montgiscard, 13 janvier 2024 19:30, Montgiscard.

Bounce Back Samedi 13 janvier 2024, 20h30 salle du faubourg du Sers 10 € / adhérents (Livre d’Hiver) 7 €

Bounce Back ! «Rebondir» dans la langue de Molière ! C’est bien de cela qu’il s’agit, du Blues «West Coast» qui swingue… Quelques ingrédients de Bounce Back : William Clarke, West Weston, Mark Hummel, Rod Piazza, R.J.Mischo… pour un répertoire pointu et réinterprété par leurs soins. Thierry Trehet (Harmonica et chant), Philippe Coignus (basse), Jean Baptiste Valax (guitare) et Philippe Blomme (batterie).

salle du faubourg du Sers Route du Faubourg du Sers 31450 Montgiscard Montgiscard 31450 Haute-Garonne Occitanie

2024-01-13T20:30:00+01:00 – 2024-01-13T23:00:00+01:00

