Cache-cache avec popi Salle du Faubourg du Sers Montgiscard, 2 décembre 2023, Montgiscard.

Cache-cache avec popi Samedi 2 décembre, 16h00 Salle du Faubourg du Sers Entrée libre

Popi, c’est un poisson rouge. Chloé l’a eu pour son anniversaire et chaque jour elle va lui rendre visite. Sauf qu’aujourd’hui, Popi n’est pas là. Pas de panique ! Il doit se cacher…

Chacun leur tour, les personnages apparaissent et disparaissent dans un décor projeté et mouvant. Au fil du spectacle, Popi emmène tout le monde dans un voyage improbable.

Pour lui, tout est possible, même se balader au milieu des nuages…

Salle du Faubourg du Sers 8 Rte du Faubourg du Sers, 31450 Montgiscard Montgiscard 31450 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T16:00:00+01:00 – 2023-12-02T17:00:00+01:00

