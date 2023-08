« Mortelle soirée » salle du Faubourg du Sers Montgiscard Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Montgiscard « Mortelle soirée » salle du Faubourg du Sers Montgiscard, 7 octobre 2023, Montgiscard. « Mortelle soirée » Samedi 7 octobre, 18h30 salle du Faubourg du Sers – Animation interactive où les spectateurs mènent l’enquête, le 7 octobre à 18h00 à la salle du Faubourg du Sers – à partir de 10 ans – Tarif : 5 euros – Réservation obligatoire via notre site Internet (Pour plus d’infos sur cette soirée : https://www.mortellesoiree.com/) salle du Faubourg du Sers 8 route du Faubourg du Sers31450 Montgiscard Montgiscard 31450 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.mortellesoiree.com/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

