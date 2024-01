» Bonsoir Charlie » Loïc Rojouan & Jazz river Trio Salle du Cuvier Artigues-près-Bordeaux, vendredi 22 mars 2024.

» Bonsoir Charlie » Loïc Rojouan & Jazz river Trio Théâtre Musical Vendredi 22 mars, 20h00 Salle du Cuvier Public 12€ / Réduit 6€ (sur justificatif – de 18 ans, étudiants de – de 25 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, intermittents et professionnels de la Culture) Gratuit détenteurs de la carte jeune

Dans le New-York des Années 30, l’animateur de radio Charlie Taylor est aussi populaire à l’antenne qu’invivable au quotidien.

Alors qu’on lui impose un nouveau trio de musiciens pour jouer en live à ses côtés, il ne compte pas se laisser « congédier« après 10 ans d’émission.

Cet homme aux deux visages et à la voix vibrante saura-t-il passer le cap fatidique qui se présente à lui ?

Un formidable voyage dans l’espace et le temps au rythme des plus grands standards de jazz joués en live.

à partir de 8 ans

Durée 1h30

Salle du Cuvier Avenue de l'Ile de France, 33370 Artigues-près-Bordeaux Artigues-près-Bordeaux 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine