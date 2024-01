» La poutine de Janine » Cie Tombés du Ciel dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des Femmes Salle du Cuvier Artigues-près-Bordeaux, vendredi 8 mars 2024.

» La poutine de Janine » Cie Tombés du Ciel dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des Femmes Histoires de poids et de femmes immigrées Vendredi 8 mars, 20h00 Salle du Cuvier Public 12€ / Réduit 6€ (sur justificatif – de 18 ans, étudiants de – de 25 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, intermittents et professionnels de la Culture)

Gratuit détenteurs Carte Jeune

Un spectacle autour de la table…

Teste de Faïza Kaddour

Mise en scène Jean-François Toulouse

Tombés du Ciel poursuit son travail sur les femmes, l’égalité femmes-hommes, l’immigration et les préjugés. Cette création porte sur le rapport entre alimentation et immigration à travers plusieurs angles la cuisine, vecteur de rencontre avec l’autre, vecteur d’identité, de lien à ses origines mais aussi business de la « mal-bouffe ». Pour écrire ce spectacle, les artistes ont recueilli des témoignages, des récits, des chansons, des portraits … d’immigré(e)s en France et aux Etats-Unis. Entre les fast-food, les habitudes alimentaires communautaristes et l’émergence de la Food tech, comment mange-t-on aujourd’hui ? Comment vit-on l’excès de poids des deux côtés de l’Atlantique ? Comment vit-on son immigration ? À partir des matériaux recueillis, Faïza Kaddour a créé une fiction autour de deux personnages Janine d’origine canadienne et Fatou d’origine algérienne, deux quadras, vues dans le Le Frichti de Fatou, qui ont pris du poids, et qui, complexées en France, décident de partir aux Etats-Unis, le pays de la size-acceptance et du communautarisme…

Le spectacle mêle jeu, chansons et musiques. Des tables où des cuisiniers (habitants volontaires) seront à l’oeuvre, sont installées parmi le public qui peut être invité à « mettre la main à la pâte ». À l’issue du spectacle, ces cuisiniers d’un soir font déguster leurs plats, l’occasion de raconter leurs origines, leurs histoires…

Un questionnement en miroir sur l’immigration aujourd’hui en France et aux USA. Une réflexion sur notre corps colonisé par l’industrie agroalimentaire.

1H15 + échanges et dégustations 20 minutes

Salle du Cuvier Avenue de l'Ile de France, 33370 Artigues-près-Bordeaux Artigues-près-Bordeaux 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 38 50 56