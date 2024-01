» Vivarium » Collectif Fais & Rêves Salle du Cuvier Artigues-près-Bordeaux, vendredi 16 février 2024.

» Vivarium » Collectif Fais & Rêves Création pluridisciplinaire Vendredi 16 février, 20h00 Salle du Cuvier Public 12€ / Réduit 6€ (sur justificatif – de 18 ans, étudiants de – de 25 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, intermittents et professionnels de la Culture, + de 65 ans)

Gratuit détenteurs Carte Jeune

Que font 3 laborantins lorsqu’ils travaillent sur le travail ?

Dans quelles mesures le terme d’emploi enferme-t-il cette notion de travail ?

En conjuguant différentes disciplines et en mêlant l’humour à l’onirisme, les scientifiques de Vivarium traversent les époques et les situations en se lançant dans une vaste quête de sens. Dans ce laboratoire bricolé, ils mêlent textes, musique, manipulation d’objets et vidéo afin de tenter de décortiquer la complexité des activités humaines. Le travail nous fait vivre oui, mais à quel prix…

Nos chercheurs seraient-ils eux-mêmes des sujets d’étude d’une hiérarchie absurde ? Jusqu’où est-on prêt à aller pour trouver où garder sa place au sein d’un fonctionnement dysfonctionnel ? De quoi rêve-t-on lorsque notre regard se perd quelques minutes par la fenêtre de notre bureau ?

Durée 1h35

Salle du Cuvier Avenue de l'Ile de France, 33370 Artigues-près-Bordeaux Artigues-près-Bordeaux 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 38 50 56

