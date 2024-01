» De la racine au ciel » création Concha Castillo Salle du Cuvier Artigues-près-Bordeaux, vendredi 9 février 2024.

» De la racine au ciel » création Concha Castillo Flamenco théâtral et poétique Vendredi 9 février, 20h00 Salle du Cuvier Public 12€ / Réduit 6€ (sur justificatif – de 18 ans, étudiants de – de 25 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, intermittents et professionnels de la Culture, + de 65 ans)

Gratuit : détenteurs carte jeune

L’étrangeté de la création… Je m’appuie sur mon passé, mes origines, je puise à travers mon parcours de recherches et de créations artistiques… Je suis attirée, par ce mystère de la nécessité irrépressible de la création, qui déclenche la force de traverser le miroir, de se dépasser, d’en souffrir, et malgré cela, cet acte est toujours inévitable…

CONTINUER, RÉSISTER, CRÉER !

Malgré le stress, le doute… Le fait est que la somme d’éléments de la vie, la conjonction ou autres chronicités d’évènements me remettent toujours dans cette boucle. Celle d’être une nouvelle fois en scène, vulnérable et puissante.

“De la Racine au Ciel”, la musique inspire des sentiments et le corps en est l’expression consciente. En réponse aux musiques qui habitent ma mémoire, passé par le prisme de mon identité flamenca, cette évocation musicale et poétique explore les sensations et les sentiments pour prendre le risque d’un voyage au cœur de nos propres émotions.

Salle du Cuvier Avenue de l'Ile de France, 33370 Artigues-près-Bordeaux

