CONCERT LEYLA MCCALLA Salle du Cuvier Artigues-près-Bordeaux, 8 novembre 2023, Artigues-près-Bordeaux.

CONCERT LEYLA MCCALLA Mercredi 8 novembre, 20h30 Salle du Cuvier Public: 13€ / Abonnés Rocher de Palmer: 10€ / -12ans: 6€

Gratuit : détenteurs carte jeune

Leyla McCalla navigue entre deux cultures Haïti dont elle est originaire et La Nouvelle-Orléans où elle vit. Elle est multi-instrumentiste, écrit et chante en anglais, en français et en créole haïtien.

Connue pour son travail au sein des Carolina Chocolate Drops (un grammy award en 2011), elle sait remettre les fondamentaux de la musique populaire et traditionnelle dans une perspective nouvelle.

« A Day For The Hunter, A Day For The Prey », son nouvel album dont le titre, issu d’un proverbe haïtien, est également celui d’un essai de Gage Averill sur la musique populaire, le pouvoir et la politique en Haïti.

Salle du Cuvier Avenue de l’Ile de France, 33370 Artigues-près-Bordeaux Artigues-près-Bordeaux 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 38 50 50 [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 74 80 00 »}, {« type »: « link », « value »: « https://lerocherdepalmer.fr/artistes/leyla.mccalla/11.2023.php »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-08T20:30:00+01:00 – 2023-11-08T22:30:00+01:00

Concert Musique

LAURA PARTAIN