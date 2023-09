« Hélium » Cie Art Session Salle du Cuvier Artigues-près-Bordeaux, 27 octobre 2023, Artigues-près-Bordeaux.

« Hélium » Cie Art Session Vendredi 27 octobre, 15h00 Salle du Cuvier Gratuit sur réservation

Le départ est proche… Dans le poste de contrôle, on s’affaire aux dernières vérifications techniques. Plus loin sur la zone de lancement, la capsule et l’astronaute comme ravivées par une inspiration profonde, s’animent à la façon d’un cocon protéiforme aux reflets hypnotiques. Compte à rebours, mise à feu, décollage !

C’est ainsi que débute ce vol spatial vers un monde inconnu, différent, surprenant, stimulant. Sous le regard curieux de la technicienne du poste de contrôle restée à terre avec les spectateurs, la spationaute nous emporte d’un pas léger dans une danse autour des astres ; vers un voyage poétique à la découverte de sensations nouvelles, d’espaces infinis habités par l’air et le vent.

À partir de 3 ans / Durée : 40min

Salle du Cuvier Avenue de l’Ile de France, 33370 Artigues-près-Bordeaux Artigues-près-Bordeaux 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 38 50 50 [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 32 27 06 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.artigues-pres-bordeaux.fr/evenement/helium/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-27T15:00:00+02:00 – 2023-10-27T17:00:00+02:00

2023-10-27T15:00:00+02:00 – 2023-10-27T17:00:00+02:00

Danse Culture