Gironde Orchestre d’Harmonie Départemental de la Gironde CMF GIRONDE Salle du Cuvier Artigues-près-Bordeaux, 22 octobre 2023, Artigues-près-Bordeaux. Orchestre d’Harmonie Départemental de la Gironde CMF GIRONDE Dimanche 22 octobre, 17h00 Salle du Cuvier Gratuit sur réservation L’Orchestre d’Harmonie Départemental de la Gironde CMF GIRONDE est un orchestre d’harmonie réunissant des musiciens amateurs avancés de la Gironde autour d’un projet musical fort (soliste invité de l’ONBA, chef invité…). Les musiciens amateurs sont encadrés par des musiciens professionnels. L’orchestre est sous la direction artistique de Pierre Barusseau et Alexandre Capdevielle-Darré. La première partie est assurée par un orchestre junior réunissant des jeunes musiciens de la Gironde sous la direction artistique d’Alexandre Capdevielle-Darré et Lise-Helena Toniutti. Tout public / Durée : 1h15 Salle du Cuvier Avenue de l’Ile de France, 33370 Artigues-près-Bordeaux Artigues-près-Bordeaux 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 38 50 50 [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 32 27 06 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.artigues-pres-bordeaux.fr/evenement/orchestre-dharmonie/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Artigues-près-Bordeaux, Gironde Autres Lieu Salle du Cuvier Adresse Avenue de l'Ile de France, 33370 Artigues-près-Bordeaux Ville Artigues-près-Bordeaux

