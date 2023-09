» Hautes définitions » Cie Les porteurs d’histoires Salle du Cuvier Artigues-près-Bordeaux, 13 octobre 2023, Artigues-près-Bordeaux.

» Hautes définitions » Cie Les porteurs d’histoires Vendredi 13 octobre, 20h00 Salle du Cuvier Public 12€ / Réduit 6€ ( sur justificatif– de 18 ans, étudiants de – de 25 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, intermittents et professionnels de la Culture, + de 65 ans) Gratuit : détenteurs carte jeune

L’amour des mots, l’humour des maux.

Manier les mots, malaxer la langue française, jouer le sens et le contresens, dire et suggérer, laisser entendre ou faire comprendre derrière un sourire, faire réagir à travers une évidence, interroger par une apparente absurdité…

Sensible aux grands jongleurs de la langue française, l’auteur, Guillaume Malagnoux, s’est prêté à son tour à cet exercice si particulier: faire rire, interpeller, faire réfléchir un lecteur, un auditeur, un spectateur, à travers la richesse de notre vocabulaire.

Hautes Définitions, c’est un moment à partager où vous vous instruirez (un peu) en vous divertissant (surtout) autour de bons mots délicieusement absurdes, drôles et dérisoires, tirés d’un “Abécédaire inutile en soi, mais distrayant pour les autres”.

Un humour pinçant dans la lignée du maître Desproges.

Portés par deux conférenciers passionnés et tendrement maladroits, ces textes, souvent tendres ou légers, parfois décapants ou acides, vous surprendront toujours, vous feront sourire et vous pousseront à réfléchir…

À partir de 10 ans / Durée : 1 h

Salle du Cuvier Avenue de l'Ile de France, 33370 Artigues-près-Bordeaux Artigues-près-Bordeaux 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 38 50 56

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T20:00:00+02:00 – 2023-10-13T22:00:00+02:00

Théâtre Culture