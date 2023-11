MARCHÉ DE NOËL D’ERNÉE – 5ÈME ÉDITION Salle du COSEC – Clair de Lune Ernée, 11 décembre 2023, Ernée.

Ernée,Mayenne

L’Amicale Laïque d’Ernée propose la 5ème édition du marché de Noël d’Ernée.

2023-12-11 fin : 2023-12-11 18:00:00. .

Salle du COSEC – Clair de Lune

Ernée 53500 Mayenne Pays de la Loire



The Amicale Laïque d’Ernée presents the 5th edition of the Ernée Christmas Market

La Amicale Laïque d’Ernée presenta la 5ª edición del mercado navideño de Ernée

Die Amicale Laïque von Ernée schlägt die 5. Ausgabe des Weihnachtsmarktes von Ernée vor

Mise à jour le 2023-11-21 par eSPRIT Pays de la Loire