[Concert] Olifan Salle du COSEC à Mortain-Bocage Mortain Catégories d’évènement: Manche

Mortain

[Concert] Olifan Salle du COSEC à Mortain-Bocage, 4 décembre 2022, Mortain. [Concert] Olifan Dimanche 4 décembre, 16h00 Salle du COSEC à Mortain-Bocage

Ouvert à toute la famille. Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.

À l’Ouest, je te plumerai ! La véritable histoire des frères John. Salle du COSEC à Mortain-Bocage 1 rue de la Petite Chapelle à Mortain-Bocage Mortain 50140 Manche Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-04T16:00:00+01:00

2022-12-04T17:00:00+01:00 © Samuel Tarin

Détails Catégories d’évènement: Manche, Mortain Autres Lieu Salle du COSEC à Mortain-Bocage Adresse 1 rue de la Petite Chapelle à Mortain-Bocage Ville Mortain lieuville Salle du COSEC à Mortain-Bocage Mortain Departement Manche

Salle du COSEC à Mortain-Bocage Mortain Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mortain/

[Concert] Olifan Salle du COSEC à Mortain-Bocage 2022-12-04 was last modified: by [Concert] Olifan Salle du COSEC à Mortain-Bocage Salle du COSEC à Mortain-Bocage 4 décembre 2022 Mortain Salle du COSEC à Mortain-Bocage Mortain

Mortain Manche