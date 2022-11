Atelier numérique #3 : je dessine sur Ipad Salle du Conte – Médiathèque de l’AME à Montargis Montargis Catégorie d’évènement: Montargis

Atelier numérique #3 : je dessine sur Ipad Salle du Conte – Médiathèque de l’AME à Montargis, 3 décembre 2022, Montargis. Atelier numérique #3 : je dessine sur Ipad Samedi 3 décembre, 10h00 Salle du Conte – Médiathèque de l’AME à Montargis Dessinez avec l’appli Tayasui Sketches. Sur iPad. Salle du Conte – Médiathèque de l’AME à Montargis 2 Rue Franklin Roosevelt, Montargis Montargis Dessinez avec l’appli Tayasui Sketches. Sur iPad.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-03T10:00:00+01:00

2022-12-03T10:45:00+01:00 ©Médiathèque Ame

Détails Catégorie d’évènement: Montargis Autres Lieu Salle du Conte - Médiathèque de l'AME à Montargis Adresse 2 Rue Franklin Roosevelt, Montargis Ville Montargis lieuville Salle du Conte - Médiathèque de l'AME à Montargis Montargis

Salle du Conte - Médiathèque de l'AME à Montargis Montargis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montargis/

Atelier numérique #3 : je dessine sur Ipad Salle du Conte – Médiathèque de l’AME à Montargis 2022-12-03 was last modified: by Atelier numérique #3 : je dessine sur Ipad Salle du Conte – Médiathèque de l’AME à Montargis Salle du Conte - Médiathèque de l'AME à Montargis 3 décembre 2022 Montargis Salle du Conte - Médiathèque de l'AME à Montargis Montargis

Montargis