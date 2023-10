Le Temple-sur-Lot fête Halloween ! Salle du Conservatoire Le Temple-sur-Lot, 31 octobre 2023, Le Temple-sur-Lot.

Le Temple-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Venez déguisés !

17h : histoires d’Halloween, atelier maquillage et goûter

18h : tournées des enfants dans le village

19h : soupe à la citrouille offerte et résultat du concours de déguisements

Les enfants sont sous la responsabilité des parents..

Salle du Conservatoire

Le Temple-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Come dressed up!

5pm: Halloween stories, make-up workshop and snack

6pm: children’s tours of the village

7pm: pumpkin soup and costume contest results

Children are the responsibility of their parents.

¡Ven disfrazado!

17 h: cuentos de Halloween, taller de maquillaje y merienda

18.00 h: los niños salen a pedir caramelos por el pueblo

19.00 h: sopa de calabaza gratis y resultados del concurso de disfraces

Los niños son responsabilidad de sus padres.

Kommen Sie verkleidet!

17 Uhr: Halloween-Geschichten, Schminkworkshop und Snacks

18 Uhr: Rundgänge der Kinder durch das Dorf

19 Uhr: Kostenlose Kürbissuppe und Ergebnis des Kostümwettbewerbs

Die Kinder stehen unter der Verantwortung der Eltern.

