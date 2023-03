Concert de Pâques Salle du conseil Salins-les-Bains Catégories d’Évènement: Jura

Jura . Programme :

Les sept Dernières Paroles de Joseph Haydn

Quatuor Akos

Alexis Gomez, violoniste

Aya Murakami, violoniste

Katya Polin, altiste

Alexis Gomez, violoniste

Aya Murakami, violoniste

Katya Polin, altiste

Cyrielle Golin, violoncelliste

Lauréat du « 13th International Mozart Competition » (3ème prix et prix Bärenreiter), le Quatuor Akos s'est formé en 2015. Il aspire aux surprises et à la magie de l'instant, associant héritage musical et modernité en proposant des programmes de concerts éclectiques sur archets classiques et modernes, en cohérence avec l'époque de composition des pièces.

