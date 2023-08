Spectacle emois, et moi !? Salle du conseil Saint-Aubin-de-Lanquais, 2 octobre 2023, Saint-Aubin-de-Lanquais.

Saint-Aubin-de-Lanquais,Dordogne

Émois… et moi ?! Qu’est ce qui passe à l’intérieur de moi ?

Mon cœur est chaussette, en miettes, gonflé, mouillé, cousu, perdu… sans dessus-dessous.

Je suis avec moi et mes émois, et toi où es-tu ? Sous ton toit ?

Sur mon chemin de petits pas de vie, il y a des jours goutte d’eau : tristesse, nuage et bateau.

Un spectacle très jeune public à tendance clownesque se tisse autour des émois qui vont et viennent à l’intérieur de soi. De jupons émotifs sortent des histoires de jours avec, et de jour sans … Est-ce un jour ours, poisson ou hérisson ?

Historiettes et scènettes animalières, poésie, vire-langues, comptines signées avec un travail de manipulation d’objets textiles à branche qui permet des instants suspendus de métamorphoses truculentes et surprenantes….

2023-10-02 fin : 2023-10-02 . .

Salle du conseil

Saint-Aubin-de-Lanquais 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Emotions? and me?! What’s going on inside me?

My heart is socked, shattered, swollen, wet, sewn up, lost… upside down.

I’m with me and my emotions, and where are you? Under your roof?

On my path of small steps of life, there are days drop of water: sadness, cloud and boat.

A clownish show for very young audiences weaves together the emotions that come and go inside us. Stories of days with, and days without, emerge from emotional petticoats… Is it bear, fish or hedgehog day?

Animal stories and sketches, poetry, tongue-twisters, nursery rhymes, all signed with the manipulation of branch-based textile objects to create suspended moments of truculent and surprising metamorphosis…

¿Emociones? ¿Y yo? ¿Qué pasa dentro de mí?

Mi corazón es un calcetín, destrozado, hinchado, mojado, cosido, perdido? patas arriba.

Estoy conmigo y mis emociones, ¿y tú dónde estás? ¿Bajo tu techo?

En mi camino de pequeños pasos de vida, hay días gota de agua: tristeza, nube y barco.

Este espectáculo de clown para público muy joven se teje en torno a las emociones que van y vienen dentro de nosotros. Historias de días con, y días sin, emergen de las enaguas emocionales… ¿Es el día del oso, del pez o del erizo?

Cuentos y sketches de animales, poesía, trabalenguas, canciones infantiles y manipulación de objetos textiles sobre ramas para crear momentos suspendidos de metamorfosis truculentas y sorprendentes…

Emotionen? und ich? Was geht in mir vor?

Mein Herz ist eine Socke, zerfetzt, aufgebläht, nass, vernäht, verloren… … ohne alles.

Ich bin bei mir und meinen Gefühlen, und wo bist du? Unter deinem Dach?

Auf meinem Weg der kleinen Schritte des Lebens gibt es Tage mit Wassertropfen: Traurigkeit, Wolke und Boot.

Ein sehr junges Theaterstück mit clownesken Tendenzen webt sich um die Emotionen, die in unserem Inneren kommen und gehen. Aus emotionalen Unterröcken entstehen Geschichten von Tagen mit und Tagen ohne … Ist ein Tag ein Bär, ein Fisch oder ein Igel?

Tiergeschichten und -szenen, Poesie, Zungenbrecher, Kinderreime, die mit der Manipulation von textilen Objekten mit Zweigen arbeiten, die schwebende Augenblicke von skurrilen und überraschenden Metamorphosen ermöglichen…

