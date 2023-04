Santé et bien-être par les plantes Salle du conseil municipale de Jargeau Jargeau Catégories d’Évènement: Jargeau

Loiret

Santé et bien-être par les plantes Salle du conseil municipale de Jargeau, 16 mai 2023, Jargeau. Santé et bien-être par les plantes Mardi 16 mai, 18h30 Salle du conseil municipale de Jargeau Adulte Rencontre avec Christine Cieur, Docteure en pharmacie, herboriste et auteure autour de son dernier livre Au comptoir de l’herboriste, 60 recettes pour les maux du quotidien, paru en septembre 2022 aux éditions Terre Vivante. Salle du conseil municipale de Jargeau place du Grand Cloître, 45150 Jargeau 45150 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 59 97 97 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque@jargeau.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-16T18:30:00+02:00 – 2023-05-16T20:00:00+02:00

2023-05-16T18:30:00+02:00 – 2023-05-16T20:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Jargeau, Loiret Autres Lieu Salle du conseil municipale de Jargeau Adresse place du Grand Cloître, 45150 Ville Jargeau Departement Loiret Lieu Ville Salle du conseil municipale de Jargeau Jargeau

Salle du conseil municipale de Jargeau Jargeau Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/jargeau/

Santé et bien-être par les plantes Salle du conseil municipale de Jargeau 2023-05-16 was last modified: by Santé et bien-être par les plantes Salle du conseil municipale de Jargeau Salle du conseil municipale de Jargeau 16 mai 2023 Jargeau Salle du conseil municipale de Jargeau Jargeau

Jargeau Loiret