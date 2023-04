Rencontre avec l’auteur Paul Albert Rudelle Salle du conseil municipale de Jargeau Jargeau Catégories d’Évènement: Jargeau

Rencontre avec l’auteur Paul Albert Rudelle Salle du conseil municipale de Jargeau, 12 mai 2023, Jargeau. Rencontre avec l’auteur Paul Albert Rudelle Vendredi 12 mai, 18h30 Salle du conseil municipale de Jargeau Adulte. En partenariat avec l’association Lire&Délire, échangez avec l’auteur du recueil de nouvelles Apnée sorti en 2020 aux éditions Rhubarbe. Salle du conseil municipale de Jargeau place du Grand Cloître, 45150 Jargeau 45150 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque@jargeau.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 38 59 97 97 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

https://www.valdeloire-foretdorleans.com/bibliotheque-de-jargeau/

