Cet évènement est passé Voyage dans les archives de Berric de 1820 à 1936 Salle du conseil municipal – Mairie de Berric Berric Catégories d’Évènement: Berric

Morbihan Voyage dans les archives de Berric de 1820 à 1936 Salle du conseil municipal – Mairie de Berric Berric, 16 septembre 2023, Berric. Voyage dans les archives de Berric de 1820 à 1936 Samedi 16 septembre, 17h00 Salle du conseil municipal – Mairie de Berric Mme Jégouzo viendra présenter le fruit des recherches qu’elle a réalisées dans le cadre d’un master en histoire. Salle du conseil municipal – Mairie de Berric Place de l’Eglise, 56230, Berric Berric 56230 Morbihan Bretagne https://www.berric.fr/histoire-et-patrimoine/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Catégories d'Évènement:
Berric, Morbihan

