Histoire et empreinte des églises du Lautrecois Salle du conseil municipal Lautrec Catégories d’Évènement: Lautrec

Tarn Histoire et empreinte des églises du Lautrecois Salle du conseil municipal Lautrec, 17 septembre 2023, Lautrec. Histoire et empreinte des églises du Lautrecois Dimanche 17 septembre, 14h00 Salle du conseil municipal Gratuit. Entrée libre. Pour les Journées européennes du patrimoine, une exposition sera présentée dans la salle du conseil municipal de Lautrec. Elle mettra en avant des édifices religieux du territoire. Cette exposition sera soutenue par la présentation de mobilier et vestiges trouvés lors de fouilles précédentes.

Les visiteurs pourront se rendre à la collégiale Saint-Remy où une visite commentée sera mise en place. Salle du conseil municipal 18 rue du mercadial, 81440 Lautrec Lautrec 81440 Tarn Occitanie Mairie de Lautrec. Au cœur du Pays de Cocagne, Lautrec, cité médiévale, vous accueille dans le cadre authentique d’un « Des Plus Beaux Villages de France » et d’un « des Sites Remarquables du Goût ». Ancienne vicomté, elle est le berceau de la famille Toulouse Lautrec dont le peintre affichiste est l’illustre descendant. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

