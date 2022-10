Réunion publique sur les risques majeurs salle du conseil municipal Labège Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Réunion publique sur les risques majeurs Jeudi 13 octobre, 18h30 salle du conseil municipal

Jeudi 13 octobre à 18h30, la Mairie de Labège organise une réunion d’information dans le cadre de la journée nationale « Tous résilients face aux risques ». salle du conseil municipal rue de la croix rose 31670 Labège Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie Une soirée pour mieux s’informer sur les risques majeurs et les bons réflexes à adopter

Cette soirée d’information proposera plusieurs temps : un rappel du contexte labègeois : risques et dispositifs mis en œuvre ; un quizz autour des bons gestes à adopter en cas de crise majeure et un temps d’échanges et de questions/réponses pour permettre à chaque participant de s’exprimer.

