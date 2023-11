Découvrez ou redécouvrez Cornebarrieu comme vous ne l’avez jamais vu… Salle du conseil municipal Cornebarrieu, 12 décembre 2023, Cornebarrieu.

La commune de Cornebarrieu a fait l’objet depuis octobre 2022, par le service de l’inventaire Patrimonial et de l’Archéologie de Toulouse Métropole, d’une étude de son patrimoine historique.

Cet inventaire est à la fois culturel, historique et scientifique. Il met en lumière les évolutions de la ville, de la préhistoire à nos jours et sur la partie historique des bâtiments, de l’époque médiévale au XXIème.

Dans le cadre de ce diagnostic, Amaury Playe en charge de l’inventaire, a parcouru le territoire communal de Cornebarrieu et a recensé les éléments bâtis les plus remarquables ou les plus caractéristiques de l’architecture locale et en a conservé la mémoire grâce à une couverture photographique.

2023-12-12T18:00:00+01:00 – 2023-12-12T20:00:00+01:00

