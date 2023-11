REUNION PUBLIQUE BILAN MI-MANDAT Salle du conseil municipal Cornebarrieu, 23 novembre 2023, Cornebarrieu.

REUNION PUBLIQUE BILAN MI-MANDAT Jeudi 23 novembre, 19h00 Salle du conseil municipal Entrée libre

Elle sera animée par le maire Alain Toppan, en présence des adjoints et des conseillers municipaux. L’occasion de faire le point et d’échanger sur les projets réalisés et à venir.

Salle du conseil municipal 10 avenue de Versailles, Cornebarrieu Cornebarrieu 31700 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T19:00:00+01:00 – 2023-11-23T20:30:00+01:00

