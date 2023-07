Exposition collectif à la salle du conseil municipal de Carsac-Aillac Salle du conseil municipal Carsac-Aillac, 1 juillet 2023, Carsac-Aillac.

Carsac-Aillac,Dordogne

Exposition collective des artistes locaux (Céline, Brigitte, Andrée, Jean-Pierre, Jeanne et Raymonde), à la salle du conseil municipal. Vernissage de l’exposition le 7 juillet à 18h..

2023-07-01 fin : 2023-07-07 . .

Salle du conseil municipal

Carsac-Aillac 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Group exhibition by local artists (Céline, Brigitte, Andrée, Jean-Pierre, Jeanne and Raymonde), in the town council hall. Opening on July 7 at 6pm.

Exposición colectiva de artistas locales (Céline, Brigitte, Andrée, Jean-Pierre, Jeanne y Raymonde), en el ayuntamiento. Inauguración de la exposición el 7 de julio a las 18.00 h.

Gruppenausstellung der lokalen Künstler (Céline, Brigitte, Andrée, Jean-Pierre, Jeanne und Raymonde), im Gemeinderatssaal. Vernissage der Ausstellung am 7. Juli um 18 Uhr.

Mise à jour le 2023-06-24 par OT du pays de Fénelon