Quinzaine de la transmission reprise 2023 salle du conseil municipal Blanquefort Catégories d’Évènement: Blanquefort

Gironde Quinzaine de la transmission reprise 2023 salle du conseil municipal Blanquefort, 29 novembre 2023, Blanquefort. Quinzaine de la transmission reprise 2023 Mercredi 29 novembre, 09h00 salle du conseil municipal Pour les exploitants métropolitains de 55 ans et plus qui réfléchissent à la transmission de leur exploitation …

RDV à la mairie de Blanquefort le mercredi 29 novembre de 9h à 18h !

Inscription indispensable au 05 56 79 64 09 ou n.ouspointour@gironde.chambagri.fr salle du conseil municipal 12 rue dupaty 33290 Blanquefort Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:n.ouspointour@gironde.chambagri.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-29T09:00:00+01:00 – 2023-11-29T18:00:00+01:00

2023-11-29T09:00:00+01:00 – 2023-11-29T18:00:00+01:00 quinzaine de Détails Catégories d’Évènement: Blanquefort, Gironde Autres Lieu salle du conseil municipal Adresse 12 rue dupaty 33290 Blanquefort Ville Blanquefort Departement Gironde Lieu Ville salle du conseil municipal Blanquefort latitude longitude 44.908818;-0.630368

salle du conseil municipal Blanquefort Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blanquefort/