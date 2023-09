CAUE 53 – Les Rendez-Vous du Mardi : Zones pavillonnaires, à la conquête des lotissements et de la maison individuelle Salle du conseil – Mairie d’Argentré Argentré, 26 septembre 2023, Argentré.

CAUE 53 – Les Rendez-Vous du Mardi : Zones pavillonnaires, à la conquête des lotissements et de la maison individuelle Mardi 26 septembre, 19h00 Salle du conseil – Mairie d’Argentré entrée libre sur inscription

POUR CETTE RENTRÉE 2023, LE RENDEZ-VOUS DU MARDI DU MOIS DE SEPTEMBRE VOUS INVITE À PARTAGER UNE RÉFLEXION À PROPOS DE LA MAISON INDIVIDUELLE.

Le mardi 26 septembre, la réunion se déroulera dans la salle du conseil de la mairie d’Argentré, commune de l’agglomération lavalloise illustrant le développement des lotissements depuis les années 1970.

Le CAUE vous propose d’écouter les paroles d’acteurs locaux et / ou professionnels concernés par cette problématique.

Avec Julie Pommier et Iana Vicq architectes associées de l’agence Augure Studio, Romain Leblanc architecte à Changé et Laurent Foubert directeur du patrimoine et du développement Méduane Habitat, Vincent Hemery architecte à Laval.

19h00 | Accueil par les élus d’Argentré

19h15 | Introduction par le CAUE de la Mayenne : les zones pavillonnaires

19h35 | Présentation du travail de recherche sur la politique du logement lié à la propriété individuelle lancée en 1969, par Julie Pommier et Iana Vicq Augure Studio

20h05 | Illustration par des opérations réalisées en Mayenne par Romain Leblanc architecte et Laurent Foubert de Méduane Habitat

20h30 | Présentation du projet Les Loges situé dans le quartier de la gare de Laval, Grand Prix Aperçus Mayenne 2022 nommé « réinventer » par Vincent Hemery architecte

20h45 | Échanges et témoignages

21h00 | Cocktail

Salle du conseil – Mairie d’Argentré Mairie d’Argentré 53210 Argentré 53210 Mayenne Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « accueil@caue53.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/MZCr9KRXy4FmiUMz7 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-26T19:00:00+02:00 – 2023-09-26T21:00:00+02:00

2023-09-26T19:00:00+02:00 – 2023-09-26T21:00:00+02:00

rendez-vous du mardi densité

© CAUE 53