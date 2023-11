ATELIERS, COSMÉTIQUES & PRODUITS MÉNAGERS ZÉRO DÉCHET Salle du conseil L’Aiguillon-la-Presqu’île, 25 novembre 2023, L'Aiguillon-la-Presqu'île.

L’Aiguillon-la-Presqu’île,Vendée

Semaine européenne de la réduction des déchets du 18 au 26 novembre 2023, elle propose un cycle de rendez-vous tout public, et s’engage également à accompagner les initiatives vertueuses des communes..

2023-11-25 fin : 2023-11-25

Salle du conseil

L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire



European Week for Waste Reduction from November 18 to 26, 2023, it is offering a series of events for the general public, and is also committed to supporting the virtuous initiatives of local authorities.

Semana Europea de la Prevención de Residuos, del 18 al 26 de noviembre de 2023, ofrece una serie de actos para el público en general y se compromete también a apoyar las iniciativas virtuosas de las autoridades locales.

Im Rahmen der Europäischen Woche zur Abfallvermeidung vom 18. bis 26. November 2023 bietet sie eine Reihe von Terminen für die gesamte Öffentlichkeit an und verpflichtet sich außerdem, die tugendhaften Initiativen der Gemeinden zu unterstützen.

