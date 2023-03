Ateliers Vill’Âge de l’A.D.M.R salle du Conseil La Neuville-Chant-d'Oisel Catégories d’Évènement: La Neuville-Chant-d'Oisel

Seine-Maritime

Ateliers Vill’Âge de l’A.D.M.R salle du Conseil, 11 avril 2023, La Neuville-Chant-d'Oisel. Ateliers Vill’Âge de l’A.D.M.R 11 avril – 30 mai, les mardis salle du Conseil Gratuit, sur inscription L’A.D.M.R en collaboration avec la mairie propose les ateliers Vill’Âge. Il invite toutes les personnes âgés de 60 ans et plus à des sessions thématiques basées sur 3 thèmes fondamentaux : la prévention, le bien-être et le culturel. Entièrement gratuit, venez découvrir les ateliers les mardis de 14h à 16h dans la salle du Conseil. Venez nombreux !

Inscrivez-vous auprès de l’A.D.M.R au 02 32 93 90 68

Programme

11 avril : nature et sens

25 avril : mémoire par le chant

9 mai : dien chan

16 mai : risques routiers

23 mai : yoga du rire

30 mai : réfléxologie des mains salle du Conseil 2167 rue des Andelys 76520 La Neuville Chant d’Oisel La Neuville-Chant-d’Oisel 76520 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 32 93 90 68 »}, {« type »: « email », « value »: « poleprevention@fede76.admr.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-11T14:00:00+02:00 – 2023-04-11T16:00:00+02:00

2023-05-30T14:00:00+02:00 – 2023-05-30T16:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: La Neuville-Chant-d'Oisel, Seine-Maritime Autres Lieu salle du Conseil Adresse 2167 rue des Andelys 76520 La Neuville Chant d'Oisel Ville La Neuville-Chant-d'Oisel Departement Seine-Maritime Lieu Ville salle du Conseil La Neuville-Chant-d'Oisel

salle du Conseil La Neuville-Chant-d'Oisel Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la neuville-chant-d'oisel/

Ateliers Vill’Âge de l’A.D.M.R salle du Conseil 2023-04-11 was last modified: by Ateliers Vill’Âge de l’A.D.M.R salle du Conseil salle du Conseil 11 avril 2023 La Neuville-Chant-d'Oisel salle du Conseil La Neuville-Chant-d'Oisel

La Neuville-Chant-d'Oisel Seine-Maritime