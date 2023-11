Vaux sur Vienne durant la 1ère guerre mondiale Salle du conseil Domps, 11 novembre 2023, Domps.

Vaux sur Vienne durant la 1ère guerre mondiale 11 – 17 novembre Salle du conseil Entrée Libre

Une exposition originale s’appuyant sur les échanges épistolaires d’un couple vauxois, Eugénie et René.

Tendresse, inquiétude, humour et humeur projetteront le public entre Front et Arrière.

Leur fillette Renée nous fait également part de ses préoccupations dans les lettres envoyées à son père. Son témoignage a été recueilli sous la forme d’une BD.

La trace des soldats de la commune Morts pour la France a été retrouvée grâce aux archives municipales et numérisées.

Initiative des citoyens vauxois attentifs à leur patrimoine.

Salle du conseil 10 rue de la mairie Domps 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

2023-11-11T11:00:00+01:00 – 2023-11-11T13:00:00+01:00

2023-11-17T14:00:00+01:00 – 2023-11-17T17:00:00+01:00

