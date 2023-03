Panel de discussion « Pourquoi la communauté immigrante représente-t-elle une opportunité pour la francophonie au Canada? » Salle du conseil de l’hôtel de ville de Dieppe, 333, avenue Acadie Dieppe Catégories d’Évènement: Dieppe

Moncton Parish

Panel de discussion « Pourquoi la communauté immigrante représente-t-elle une opportunité pour la francophonie au Canada? » Salle du conseil de l’hôtel de ville de Dieppe, 333, avenue Acadie, 31 mars 2023, Dieppe. Panel de discussion « Pourquoi la communauté immigrante représente-t-elle une opportunité pour la francophonie au Canada? » Vendredi 31 mars, 15h30 Salle du conseil de l’hôtel de ville de Dieppe, 333, avenue Acadie Entrée libre Nous vous invitons à participer au panel de discussion organisé dans le cadre des rendez-vous de la francophonie et qui s’intitule « pourquoi la communauté immigrante représente-t-elle une opportunité pour la francophonie? » et c’est en personne!

Ce panel sera animé par Arianne Melara et nous aurons le plaisir d’accueillir les panélistes suivants :

– Leyla Sall, Professeur agrégé, Département de sociologie et de criminologie, Université de Moncton

– Daouda Diarra, Doctorant en études littéraires, Université de Moncton.

– Olivier Hussein, activiste francophone.

Ce panel sera organisé à la ville de Dieppe le 31 mars à partir de 15h30.

Cet événement s’inscrit en collaboration avec la ville de Dieppe qui est la ville hôte pour la journée internationale de la francophonie pour le NB, trouvez le calendrier détaillé sur : https://dieppe.cc/3Ll9sMC Salle du conseil de l’hôtel de ville de Dieppe, 333, avenue Acadie 333 avenue acadie Dieppe Dieppe E1A 9K3 Moncton Parish Nouveau-Brunswick http://www.rifnb.ca https://fr.surveymonkey.com/r/93FGDHF?fbclid=IwAR3N2ISW9FLeHPdvBMd1UYKFFOTxGfI7IWD1b9z_2DaFAnmVO6vG-3pTMs0 [{« type »: « link », « value »: « https://fr.surveymonkey.com/r/93FGDHF?fbclid=IwAR3N2ISW9FLeHPdvBMd1UYKFFOTxGfI7IWD1b9z_2DaFAnmVO6vG-3pTMs0 »}] [{« link »: « https://dieppe.cc/3Ll9sMC »}] Ouvert au public Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T20:30:00+02:00 – 2023-03-31T21:30:00+02:00

2023-03-31T20:30:00+02:00 – 2023-03-31T21:30:00+02:00 ©RIFNB

Détails Catégories d’Évènement: Dieppe, Moncton Parish Autres Lieu Salle du conseil de l’hôtel de ville de Dieppe, 333, avenue Acadie Adresse 333 avenue acadie Dieppe Ville Dieppe Departement Moncton Parish Lieu Ville Salle du conseil de l’hôtel de ville de Dieppe, 333, avenue Acadie Dieppe

Salle du conseil de l’hôtel de ville de Dieppe, 333, avenue Acadie Dieppe Moncton Parish https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dieppe/

Panel de discussion « Pourquoi la communauté immigrante représente-t-elle une opportunité pour la francophonie au Canada? » Salle du conseil de l’hôtel de ville de Dieppe, 333, avenue Acadie 2023-03-31 was last modified: by Panel de discussion « Pourquoi la communauté immigrante représente-t-elle une opportunité pour la francophonie au Canada? » Salle du conseil de l’hôtel de ville de Dieppe, 333, avenue Acadie Salle du conseil de l’hôtel de ville de Dieppe, 333, avenue Acadie 31 mars 2023 333 avenue Acadie Dieppe dieppe Salle du conseil de l’hôtel de ville de Dieppe

Dieppe Moncton Parish